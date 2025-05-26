Дачникам назвали секрет идеального полива

Депутат Чаплин: Чрезмерный полив может привести к загниванию корней

Чтобы успешно выращивать растения на даче, необходимо соблюдать несколько важных правил полива. Их владельцам участков назвал депутат Государственной Думы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с News.ru.

По словам парламентария, наиболее благоприятное время для полива овощей и других растений — раннее утро либо поздний вечер. Он пояснил, что таким образом удастся избежать быстрого испарения воды. «Полив должен быть достаточным, чтобы проникать на глубину 20-30 сантиметров, где располагаются основные корни. При этом переувлажнение также нежелательно, так как это может привести к развитию грибковых заболеваний и загниванию корней», — объяснил Чаплин.

Один из секретов идеального полива, продолжил депутат, — установка систем капельного полива, которая обеспечивает растения водой на оптимальном уровне. Эксперт добавил, что они помогают экономить воду за счет того, что направляют ее непосредственно к корням растений, и поддерживают стабильный уровень влажности почвы.

Ранее член Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала о подготовке почвы к созданию идеального газона на дачном участке. Так, если земля глинистая, ее понадобится перекопать и удалить корни.