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14:10, 16 мая 2025Экономика

Дачникам назвали секрет идеального газона

Садовод Воронова: Для формирования газона необходимо подготовить почву
Мария Черкасова

Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ

Для создания идеального газона на дачном участке необходимо подготовить почву, рассказала «АиФ» член Союза садоводов России Ольга Воронова.

Если почва глинистая, ее необходимо перекопать и удалить корни. К почве нужно добавить легкий торфяной субстрат. При выборе травяных смесей для газона важно учитывать особенности участка: одни смеси предназначены для тенистых мест, другие — для солнечных. Существуют также различные типы газонов — спортивные (устойчивые к нагрузкам) и партерные (по ним не рекомендуется даже ходить). Воронова при выборе семян рекомендовала не ограничиваться одним сортом травы.

Перед посевом почву следует удобрить. При посеве участок, на котором будет газон, на секции необходимо разделить с помощью досок-дорожек — по ним необходимо передвигаться во время посева. Семена следует рассыпать, беря их пригоршнями. Далее грунт с семенами следует выровнять граблями. Газон следует сразу полить и застелить на несколько дней спанбондом (это защитит семена от птиц). Желательно в течении первого года ходить по траве как можно реже.

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Следует не забывать удалять сорняки, а первый покос рекомендуется делать через 3–4 недели после появления всходов, когда трава достигнет высоты около 10 сантиметров и начнет куститься.

Ранее дачникам посоветовали бороться с борщевиком с помощью гербицидов, скашивания или ручного удаления. Последний способ подходит для небольших участков с единичными экземплярами растений.

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