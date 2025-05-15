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22:38, 15 мая 2025Экономика

Дачникам назвали способы побороть борщевик на участке

Депутат Чаплин: Побороть борщевик на участке можно с помощью гербицидов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Побороть борщевик на участке можно с помощью гербицидов, скашивания или ручного удаления. Плюсы и минусы этих способов дачникам назвал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с News.ru.

Парламентарий отметил, что ручное удаление подходит для небольших участков с единичными экземплярами вредителей. Для того, чтобы избавиться от борщевика в этом случае, важно, надев защитный костюм, перчатки, очки и маску, вырвать растение с корнем, после чего уничтожить. Скашивание, продолжил Чаплин, эффективно на больших территориях «поражения», однако его понадобится регулярно повторять. Данный способ имеет смысл, если выполнять его до начала цветения — таким образом удастся не допустить распространения семян. Депутат напомнил, что и в этом случае не стоит пренебрегать средствами защиты, поскольку даже скошенная трава может быть небезопасна для человека.

По словам эксперта, гербициды являются одним из наиболее действенных методов уничтожения борщевика, однако их стоит применять с осторожностью, строго соблюдая дозировку. «Лучше обратиться к специалистам, чтобы избежать ошибок. Для предотвращения дальнейшего распространения борщевика на дачном участке необходимо: регулярно осматривать участок, выявляя новые очаги произрастания борщевика и своевременно принимать меры по их уничтожению», — заключил Чаплин.

Ранее в этот же день стало известно, что Мособлдума установила единый штраф за неудаление борщевика на участках в Подмосковье — пять тысяч рублей. Действие закона, принятого в четверг, вступит в силу через 10 дней.

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