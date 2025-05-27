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05:53, 27 мая 2025Экономика

Депутат рассказала о значимом изменении в работе аптек

Депутат Дрожжина: с 1 июня аптеки перейдут в систему здравоохранения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Аптеки в России с 1 июня официально станут частью системы здравоохранения. Об этом РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

Депутат назвала значимым шагом то, что аптечные организации переходят из сферы торговли в сферу деятельности в области здравоохранения. «Фармацевты — это не просто продавцы, а полноценные участники процесса сохранения и поддержания здоровья граждан», — указала она. Парламентарий пояснила, что работники аптек смогут рассчитывать на соответствующие льготы, положенные медработникам.

При этом Дрожжина заверила, что изменений цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства не будет, поскольку они регулируются государством.

В апреле министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что в скором времени «Почта России» получит право на продажу лекарств в населенных пунктах, где нет медицинских организаций или аптечного пункта. По его словам, ведомство хочет завершить работу до конца года. В список разрешенных к продаже лекарств войдут жаропонижающие и обезболивающие препараты, в первую очередь те, которые нужны для оказания экстренной помощи. Самым сложным вопросом, указал глава ведомства, остаются рецептурные препараты.

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