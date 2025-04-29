«Почте России» разрешат продавать лекарства вопреки просьбам аптек

Мурашко пообещал продажу лекарств через «Почту России» в 2025 году

В скором времени «Почта России» получит право на продажу лекарств в населенных пунктах, где нет медицинских организаций или аптечного пункта. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».

По его словам, ведомство хочет завершить работу до конца года. В список разрешенных к продаже лекарств войдут жаропонижающие и обезболивающие препараты, в первую очередь те, которые нужны для оказания экстренной помощи, и ряд других позиций. Самым сложным вопросом, указал глава ведомства, остаются рецептурные препараты.

Ранее российские фармацевтические ассоциации назвали идею разрешить продавать лекарства в отделениях «Почты России» не просто нарушающей законодательство в части недобросовестной конкуренции, а опасной для здоровья населения.

Так, глава Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Александр Опарин указал, что закон «Об основах охраны здоровья граждан» разрешает проводить реализацию лекарственных препаратов только квалифицированным специалистам, а не кому угодно. В свою очередь, директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова добавила, что сотрудники «Почты России» не знают и не могут знать правила хранения лекарств, да и контроля над ними не будет.

По словам Мурашко, власти не планируют перед разрешением продаж протестировать инициативу на пилотном проекте. Однако предполагается, что сотрудники почтовых отделений получат «определенную образовательную часть».

Главной причиной стремления властей разрешить продажу лекарств в почтовых отделений стал поиск дополнительных доходов для компании. По итогам 2024 года ее убытки по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросли более чем в два раза — до 16,1 миллиарда рублей.

При этом глава компании Михаил Волков называет одной из критических проблем низкий уровень заработных плат персонала, из-за которых во многих отделениях имеется некомплект, а набирать приходится кого угодно.