Десятки людей в очередной раз скатились за сыром с холма

В Великобритании участники ежегодного конкурса покалечились ради сыра

В Великобритании завершилась ежегодная гонка за сыром. Об этом сообщает Daily Mirror.

В английском графстве Глостершир провели традиционный конкурс Cooper's Hill Cheese Rolling. Десятки людей в очередной раз скатились с холма за сыром в ходе нескольких забегов. Многие участники покалечились и получили травмы.

Чемпионом в мужском забеге второй год подряд стал 30-летний Том Копке из Мюнхена. Мужчина заплатил за победу ссадинами на спине и кратковременной потерей сознания. «Я просто выложился на все сто, а потом очнулся уже внизу — это было невероятно!» — поделился опытом победитель.

20-летняя Ава из Лондона, выигравшая женский забег, призналась, что участвовала в гонке не ради сыра, а чтобы привлечь внимание к работе благотворительной организации Refugee Community Kitchen. «Сыр мне вообще не нравится, но ради такого дела стоило рискнуть», — заявила чемпионка.

Особый колорит событию придал Луи Бриггс, спустившийся в костюме Супермена в память об отце-чемпионе. Не обошлось без курьезов: Ариэль Демпси неожиданно для себя выиграла женский забег в гору, потому что оставила телефон на вершине и решила, что это самый быстрый способ его вернуть.

Медики зафиксировали несколько травм, одного участника госпитализировали. На подстраховке у подножия холма традиционно дежурили игроки местного регбийного клуба Brockworth RFC, которые ловили падающих участников.

Куперсхиллская сырная гонка — это ежегодное мероприятие, которое проводится в последний понедельник мая в полдень в рамках праздника Весны на холме Купера, в районе Котсуолд, в графстве Глостершир. В ходе соревнования участники бегут вниз по крутому 200-метровому холму, догоняя трехкилограммовую головку сыра Double Gloucester. Она способна разогнаться до 113 километров в час. Участники обычно скатываются за ней на скорости 48 километров в час. Выигрывает тот, кто первым пересекает финишную прямую и ловит сыр. Он и становится призом для победителя. В рамках соревнования проводится несколько забегов.

Ранее известный американский телеведущий Райан Сикрест упал на съемках популярного игрового шоу «Колесо фортуны» в погоне за головкой сыра. Сикрест сделал это, пытаясь сымитировать забег на Куперсхиллской сырной гонке, фанатом которой является.