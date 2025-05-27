Додик: Россия вовремя распознала опасность с Запада и оправданно начала СВО

Россия вовремя распознала опасность с Запада, вознамерившегося завладеть российскими ресурсами, и оправданно начала специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом заявил президент Республики Сербской (РС) в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик, передает ТАСС.

Политик объяснил, что западные страны изначально были включены в столкновение и «инсценировали конфликт» на Украине. Додик уверен, вооруженное столкновение на украинской территории фактически является противостоянием России и Запада.

Ранее президент РС заявил, что Европа стремится разделить Россию на части и завладеть ее ресурсами, а Украина является плацдармом для этого. По словам политика, Украина стала самостоятельным государством «только по наивности России того времени».

Додик уверен, что подобное «гибридное состояние не может функционировать». Он подчеркнул, что Россия должна достичь всех целей, что ставит перед собой на Украине. «Это касается и территорий, и вопросов демилитаризации, и денацификации на всей территории Украины», — заключил он.