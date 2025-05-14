Додик: Европа стремится разделить Россию и завладеть ее ресурсами

Европа стремится разделить Россию на части и завладеть ее ресурсами, а Украина является плацдармом для этого. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

Пословам политика, Украина стала самостоятельным государством «только по наивности России того времени». «Уже тогда были видны цели Европы, которая на протяжении веков стремится двигаться на восток и овладеть Россией», — пояснил Додик.

Президент Республики Сербской уверен, что подобное «гибридное состояние не может функционировать». Он подчеркнул, что Россия должна достичь всехцелей, что ставит перед собой на Украине. «Это касается и территорий, и вопросов демилитаризации, и денацификации на всей территории Украины», — заключил он.

Ранее Додик назвал причину начала спецоперации (СВО) на Украине — по его словам, оно было оправдано угнетением русских властями Украины. По его словам, президент России Владимир Путин был дальновиден, начав СВО, поскольку вооружение Украины западными странами в обход Минских соглашений, в чем признавалась бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель, привело бы к войне внутри самой России.

«Когда у американцев где-нибудь в мире у одного гражданина возникают проблемы — они сразу вмешиваются. А русские, оказывается, не имеют права защищать свои 15 миллионов человек или даже больше?» — возмутился он.