Додик назвал причину СВО

Додик назвал начало СВО оправданным решением

Президент Республики Сербской (РС) в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик назвал причину начала спецоперации (СВО) на Украине — по его словам, оно было оправдано угнетением русских властями Украины. Об этом он заявил в интервью RT.

«Когда у американцев где-нибудь в мире у одного гражданина возникают проблемы — они сразу вмешиваются. А русские, оказывается, не имеют права защищать свои 15 миллионов человек или даже больше?», — сказал он.

По его словам, президент России Владимир Путин был дальновиден, начав СВО, поскольку вооружение Украины западными странами в обход минских соглашений, в чем признавалась бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель, привело бы к войне внутри самой России.

Ранее Додик захотел пригласить Путина в Баня-Луку. «Конечно, когда глобально ситуация изменится, мы с удовольствием вернемся к этому вопросу и пригласим его», — сказал он.