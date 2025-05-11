Додик захотел пригласить Путина в Баня-Луку при улучшении обстановки

Президент Республики Сербской Милорад Додик готов пригласить российского коллегу Владимира Путина с ответным визитом в Баня-Луку, когда это позволит сделать международная обстановка. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

По его словам, ранее он уже приглашал Путина посетить Республику Сербскую, Баня-Луку. «Но все мы прекрасно знаем обстановку, в которой сейчас находится мир. Республика Сербская окружена странами Евросоюза и НАТО», — добавил он.

В связи с этим Додик считает, что необходимо дождаться изменения глобальной ситуации и позднее вернуться к этому вопросу. «Конечно, когда глобально ситуация изменится, мы с удовольствием вернемся к этому вопросу и пригласим его. Но сейчас мы должны быть реалистами», — сказал он в интервью агентству.

Ранее Додик прилетал в Москву на празднование Дня Победы наряду с другими мировыми лидерами.