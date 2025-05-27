Россияне рассказали о рекордном недоверии Центробанку

Доля не верящих в планы ЦБ по снижению инфляции до 4 % россиян достигла рекорда

Планы Центробанка по снижению инфляции до четырех процентов годовых в течение ближайших трех лет кажутся нереальными рекордной доле россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», который проводится по заказу регулятора.

Респонденты признают текущее замедление роста цен (наблюдаемая инфляция сократилась с 15,9 процента в апреле до 15,6 процента), однако этому наблюдению сопутствует увеличение инфляционных ожиданий — с 13,1 процента до 13,4 процента.

Один из вопросов был связан с верой в исполнение обещания ЦБ по инфляции. В процессе участнику опроса называли уровень роста цен в 2024 году, по данным Росстата, и цель регулятора.

Трое из пяти респондентов выбрали вариант «заметно выше», чем четыре процента, каждый четвертый считает, что инфляция в 2028 году окажется в районе четырех процентов, а на заметно более низкие цифры рассчитывают только два процента.

Такие же результаты были получены в марте, в апреле ситуация несколько улучшилась, но в мае вернулась к мартовским значениям.

Эксперты затрудняются объяснить одновременный рост инфляционных ожиданий и снижение наблюдаемой инфляции у населения. В частности, Дмитрий Полевой из «Астра УА» выделил пять причин, которые могли бы привести к такому результату опроса. Среди них — ожидающийся резкий рост тарифов на коммунальные услуги, разговоры о дефиците бюджета, информация о заморозках в ряде регионов страны, которые могут привести к дефициту, снижение цен на нефть и геополитическая напряженность.