Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:10, 27 мая 2025Ценности

Джиджи Хадид показала грудь в крошечном бюстгальтере

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @gigihadid

Американская модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид снялась в откровенном виде. Соответствующее сторис появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя манекенщица запечатлена на размещенном кадре в свободных брюках и укороченной вязаной кофте с молнией. При этом она расстегнула верхнюю часть своего костюма и показала на камеру грудь в белом крошечном бюстгальтере.

Кроме того, знаменитость позировала с уложенными в пучок волосами и золотым ожерельем на шее. Ее внешний вид дополнил макияж, выполненный в нюдовых тонах.

Ранее Джиджи Хадид показала фото интимного момента с актером Брэдли Купером. Тогда модель поделилась кадрами с празднования своего 30-летия и подтвердила роман со знаменитостью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жителей российского региона эвакуировали из-за атаки ВСУ. За ночь уничтожено почти 100 украинских беспилотников

    Пилоты увидели похожий на шар НЛО в небе над Россией

    Названа доля нацвалют в расчетах между странами СНГ

    Арестованный за мошенничество бывший адвокат Пашаев попросился на СВО

    Годовалая девочка пережила два укуса ядовитой змеи

    План стран Европы по отправке военных на Украину назвали мертвым

    Умер легендарный автор комиксов Marvel и DC

    Бывшего профессора МГУ нашли без признаков жизни после звонков телефонных мошенников

    В российском городе пассажиров автобуса ошпарило кипятком

    Грузия задержала укравшего криптовалюту олигарха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости