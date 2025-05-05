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12:42, 5 мая 2025Ценности

Джиджи Хадид показала фото интимного момента с Брэдли Купером

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @benjaminrosser

Аамериканская модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид показала фото интимного момента с возлюбленным — актером Брэдли Купером. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 76,9 миллиона подписчиков.

Манекенщица поделилась кадрами с празднования своего 30-летия, которое в том числе посетили ее коллега Эмили Ратаковски и актриса Зои Кравиц. На одном из снимков Хадид позировала в белом корсетном топе и узких черных брюках рядом с тортом, положив руки на лицо 50-летнему избраннику и целуя его.

«Чувствую себя такой счастливой», — указала в подписи автор поста.

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В апреле Хадид спровоцировала слухи о помолвке с Купером.

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