Брэдли Купер и Джиджи Хадид только начали встречаться, а уже думают о свадьбе. Чем супермодель покорила актера?

В начале августа появились слухи, что имеющий за плечами многочисленные любовные похождения голливудский актер Брэдли Купер собирается жениться. Избранницей, вопреки надеждам фанатов, стала не мать его единственного ребенка — российская манекенщица Ирина Шейк, а ее подруга — американская модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид. Чем девушке, которая младше актера на 20 лет, удалось его привлечь и почему их роман стал предметом споров — разбиралась «Лента.ру».

Брэдли Купер оценил внешность и ум Джиджи Хадид

В августе 2023 года фанатов российской манекенщицы Ирины Шейк и голливудской звезды Брэдли Купера, переживавших за их отношения, ждала приятная новость. Знаменитости, которые воспитывают совместную дочь Лею, оправились в Италию на отдых. Причем модель, которая на тот момент была несвободна, делилась фото топлес из поездки в своих соцсетях. Надежды добавляло и то, что расставшийся с возлюбленной в 2019 году Купер впоследствии не вступал в серьезные отношения.

Джиджи Хадид на балу Института костюма Met Gala 2024 в корсетном платье Thom Browne Фото: Andrew Kelly / Reuters

Однако радоваться поклонникам пришлось недолго. Уже в октябре появились слухи, что актер проявляет интерес к давней подруге и коллеге Шейк — всемирно известной модели Джиджи Хадид. Пару заметили в ресторане Via Carota на Манхэттене, куда манекенщица пришла в мини-юбке и обнажающем живот топе, а после ужина они уехали на одном автомобиле.

Инсайдеры в тот момент сообщали, что Купер и Хадид просто весело проводят время. Однако отмечали, что девушка уже была влюблена в артиста.

Теплые отношения между ними сложились еще тогда, когда они общались в общей компании, — по иронии судьбы, модель и актера познакомила его экс-избранница Шейк. Кроме того, в 2022 году Хадид, по слухам, встречалась с лучшим другом Купера — актером Леонардо Ди Каприо

Несмотря на то что Хадид и Купер не спешили афишировать свой роман, они вместе проводили выходные и выбирались на прогулки. А в январе 2024 года артист представил избранницу своей матери Глории Кампано.

Брэдли в восторге от знакомства с Джиджи. Он давно не испытывал такого волнения по отношению к женщине. Они не торопятся, но он очень увлечен ею. Она как раз в его вкусе источник

Кроме того, Купера привлекла не только внешность манекенщицы, но и ее ум. «Он находит ее интересной», — уточнили инсайдеры.

Отношения Купера и Хадид застали врасплох Ирину Шейк

На фоне слухов о романе Хадид и Купера появилась информация о расставании Ирины Шейк с игроком в американский футбол Томом Брэди. «Если бы у Тома было больше времени на любовь, он был бы полностью поглощен этим и, скорее всего, все еще встречался бы с Ириной. Он действительно думает, что она великолепна», — заявлял тогда анонимный источник.

В то же время Шейк не одобрила выбор бывшего избранника.

Ирина недовольна тем, что Брэдли встречается с другой супермоделью, которая моложе ее. Это застало ее врасплох инсайдер

Отрицательно к роману отнесся и экс-возлюбленный Джиджи Хадид — бывший участник группы One Direction, британский певец Зейн Малик. По словам приближенных к нему источников, ему была неприятна сама мысль о том, что мать его ребенка встречается с другим мужчиной.

При этом известно, что в октябре 2021 года суд предъявил Малику обвинения в четырех уголовных преступлениях, связанных с насилием по отношению к Джиджи Хадид и ее матери Иоланде Хадид. В настоящее время модель продолжает общаться с исполнителем ради совместной дочери Кхай.

Брэдли Купер на церемонии BAFTA Фото: Isabel Infantes / Reuters

Родственники 29-летней Хадид и 49-летнего Купера поддержали их роман, надеясь, что знаменитостям удастся создать семью, сообщали источники. Купер действительно начал рассматривать модель в качестве будущей жены. В этом сыграло важную роль в том числе и то, что дочери Хадид и Купера дружат. Данный факт для актера является очень ценным, отметили инсайдеры.

Джиджи — хорошая мать для своей дочери Кхай, и Брэдли находит это очень привлекательным. Также она поддерживает его трезвый образ жизни [Брэдли Купер страдал от алкогольной зависимости], что для него имеет решающее значение инсайдер

Брак Джиджи Хадид и Брэдли Купера

Летом 2024 года увлечение знаменитостей друг другом переросло в полноценные отношения, сообщали крупные СМИ. Они поняли, что их объединяет много общего, в том числе воспитание детей, яркая карьера и публичность. «У них хорошая, стабильная социальная жизнь, и они действительно счастливы», — указывали источники.

Вскоре журналисты также сообщили, что актер рассматривает Хадид в качестве своей жены.

Брэдли уже решил, что собирается сделать Джиджи предложение. Они обсуждали семью еще в самом начале отношений. Все это время они доказывали друг другу свои намерения, а сейчас их брак — вопрос времени источник

Однако пользователей сети смутило отношение Хадид к дочери артиста, который взял семилетнюю девочку на совместный с моделью отдых. Влюбленные проводили время на яхте у берегов итальянской Сардинии в компании австралийской актрисы Марго Робби, ее мужа кинопродюсера Том Акерли и актера Бенедикта Камбербэтча.

Папарацци застали полуобнаженную пару за поцелуями и объятиями, что смутило юзеров, которые также возмутились тем, что ребенку не уделяют внимания. «Мне немного жаль девочку. Ее "часы с папой" проходят на яхте с его девушкой-моделью», «Ни одного фото, где Джиджи общается с Леей, которая находится рядом. Это кажется странным», «Девочка, должно быть, чувствует себя очень неуютно, наблюдая, как лапают ее отца», «Дочь должна была просто остаться дома с Ириной, никто с ней даже не общается», — высказывались многочисленные комментаторы.

В то же время поклонники манекенщицы засомневались в искренности актера, который прославился частой сменой избранниц.

Романы Брэдли Купера

Брэдли Купер известен не только своими наградами в области кино, но и многочисленными романами. В 2006 году он начал встречаться с актрисой Дженнифер Эспозито и сделал ей предложение руки и сердца.

Пара поженилась в декабре, но брак просуществовал недолго — жена подала на развод спустя несколько месяцев, в мае 2007 года, сославшись на «непримиримые разногласия»

Впоследствии, отвечая на вопрос о женитьбе, Купер заявил: «Это просто произошло... Это было неправильно».

После разрыва Купер, по слухам, переключил свое внимание еще на одну актрису — Кэмерон Диас. Источники заявляли, что артисты очень близки, а их отношения более чем дружеские.

В 2009 году объектом переживаний мужчины стала коллега по фильму «Дело 39» — Рене Зеллвегер. Влюбленные проводили праздники с родителями Купера и начинали жить вместе, но публично о своем статусе не высказывались. В 2011 году пара распалась — Купер предпочел избраннице карьеру, однако артистам удалось остаться друзьями.

Также в списке любовных увлечений артиста оказались актриса Оливия Уайльд и певица Дженнифер Лопес. «[Лопес] действительно нравится его внимание, и ей приятно, что она ему так нравится. Ей весело с Брэдли, и он заставляет ее смеяться», — описывал общение знаменитостей инсайдер. Впрочем, официальных подтверждений их отношения не получили и быстро сошли на нет.

Следующей избранницей звезды вновь стала коллега по фильму — Зои Салдана сыграла вместе с ним в ленте «Слова». В течение 2012 года артисты расставались и вновь сходились, но в 2013 году разорвали связь окончательно.

Одиноким Купер оставался недолго — спустя месяц его заметили с британской актрисой и моделью Сьюки Уотерхаус, которая в настоящее время состоит в браке со звездой «Сумерек» Робертом Паттинсоном. Отношения длились два года и закончились в январе 2015-го, а уже в апреле Купер вышел в свет с Ириной Шейк, отправившись на мюзикл «Волшебная страна» в Нью-Йорке.

В 2017 году у голливудской звезды и российской модели родилась дочь, но им не удалось сохранить семью. Спустя два года, так и не вступив в брак, пара пережила разрыв, виновницей которого называли певицу Леди Гагу. Исполнительница стала партнершей актера по фильму «Звезда родилась».

Несмотря на общественный резонанс и обвинения в адрес актера со стороны фанатов манекенщицы, Шейк и Купер сохранили теплое дружеское общение.

[Ирине] никогда не нравилось быть одинокой. Она всегда надеялась, что они смогут найти способ наладить свои отношения. (...) Их дочь счастлива больше всего, когда они все вместе близкий к Шейк источник, 2022 год

Свои нынешние романтические отношения Купер не комментирует, как и его молодая избранница.

