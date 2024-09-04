В начале августа появились слухи, что имеющий за плечами многочисленные любовные похождения голливудский актер Брэдли Купер собирается жениться. Избранницей, вопреки надеждам фанатов, стала не мать его единственного ребенка — российская манекенщица Ирина Шейк, а ее подруга — американская модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид. Чем девушке, которая младше актера на 20 лет, удалось его привлечь и почему их роман стал предметом споров — разбиралась «Лента.ру».
Брэдли Купер оценил внешность и ум Джиджи Хадид
В августе 2023 года фанатов российской манекенщицы Ирины Шейк и голливудской звезды Брэдли Купера, переживавших за их отношения, ждала приятная новость. Знаменитости, которые воспитывают совместную дочь Лею, оправились в Италию на отдых. Причем модель, которая на тот момент была несвободна, делилась фото топлес из поездки в своих соцсетях. Надежды добавляло и то, что расставшийся с возлюбленной в 2019 году Купер впоследствии не вступал в серьезные отношения.
Фото: Andrew Kelly / Reuters
Однако радоваться поклонникам пришлось недолго. Уже в октябре появились слухи, что актер проявляет интерес к давней подруге и коллеге Шейк — всемирно известной модели Джиджи Хадид. Пару заметили в ресторане Via Carota на Манхэттене, куда манекенщица пришла в мини-юбке и обнажающем живот топе, а после ужина они уехали на одном автомобиле.
Инсайдеры в тот момент сообщали, что Купер и Хадид просто весело проводят время. Однако отмечали, что девушка уже была влюблена в артиста.
Теплые отношения между ними сложились еще тогда, когда они общались в общей компании, — по иронии судьбы, модель и актера познакомила его экс-избранница Шейк. Кроме того, в 2022 году Хадид, по слухам, встречалась с лучшим другом Купера — актером Леонардо Ди Каприо
Несмотря на то что Хадид и Купер не спешили афишировать свой роман, они вместе проводили выходные и выбирались на прогулки. А в январе 2024 года артист представил избранницу своей матери Глории Кампано.
Брэдли в восторге от знакомства с Джиджи. Он давно не испытывал такого волнения по отношению к женщине. Они не торопятся, но он очень увлечен ею. Она как раз в его вкусе
Кроме того, Купера привлекла не только внешность манекенщицы, но и ее ум. «Он находит ее интересной», — уточнили инсайдеры.
Отношения Купера и Хадид застали врасплох Ирину Шейк
На фоне слухов о романе Хадид и Купера появилась информация о расставании Ирины Шейк с игроком в американский футбол Томом Брэди. «Если бы у Тома было больше времени на любовь, он был бы полностью поглощен этим и, скорее всего, все еще встречался бы с Ириной. Он действительно думает, что она великолепна», — заявлял тогда анонимный источник.
В то же время Шейк не одобрила выбор бывшего избранника.
Ирина недовольна тем, что Брэдли встречается с другой супермоделью, которая моложе ее. Это застало ее врасплох
Отрицательно к роману отнесся и экс-возлюбленный Джиджи Хадид — бывший участник группы One Direction, британский певец Зейн Малик. По словам приближенных к нему источников, ему была неприятна сама мысль о том, что мать его ребенка встречается с другим мужчиной.
При этом известно, что в октябре 2021 года суд предъявил Малику обвинения в четырех уголовных преступлениях, связанных с насилием по отношению к Джиджи Хадид и ее матери Иоланде Хадид. В настоящее время модель продолжает общаться с исполнителем ради совместной дочери Кхай.
Фото: Isabel Infantes / Reuters
Родственники 29-летней Хадид и 49-летнего Купера поддержали их роман, надеясь, что знаменитостям удастся создать семью, сообщали источники. Купер действительно начал рассматривать модель в качестве будущей жены. В этом сыграло важную роль в том числе и то, что дочери Хадид и Купера дружат. Данный факт для актера является очень ценным, отметили инсайдеры.
Джиджи — хорошая мать для своей дочери Кхай, и Брэдли находит это очень привлекательным. Также она поддерживает его трезвый образ жизни [Брэдли Купер страдал от алкогольной зависимости], что для него имеет решающее значение
Брак Джиджи Хадид и Брэдли Купера
Летом 2024 года увлечение знаменитостей друг другом переросло в полноценные отношения, сообщали крупные СМИ. Они поняли, что их объединяет много общего, в том числе воспитание детей, яркая карьера и публичность. «У них хорошая, стабильная социальная жизнь, и они действительно счастливы», — указывали источники.
Вскоре журналисты также сообщили, что актер рассматривает Хадид в качестве своей жены.
Брэдли уже решил, что собирается сделать Джиджи предложение. Они обсуждали семью еще в самом начале отношений. Все это время они доказывали друг другу свои намерения, а сейчас их брак — вопрос времени
Однако пользователей сети смутило отношение Хадид к дочери артиста, который взял семилетнюю девочку на совместный с моделью отдых. Влюбленные проводили время на яхте у берегов итальянской Сардинии в компании австралийской актрисы Марго Робби, ее мужа кинопродюсера Том Акерли и актера Бенедикта Камбербэтча.
Папарацци застали полуобнаженную пару за поцелуями и объятиями, что смутило юзеров, которые также возмутились тем, что ребенку не уделяют внимания. «Мне немного жаль девочку. Ее "часы с папой" проходят на яхте с его девушкой-моделью», «Ни одного фото, где Джиджи общается с Леей, которая находится рядом. Это кажется странным», «Девочка, должно быть, чувствует себя очень неуютно, наблюдая, как лапают ее отца», «Дочь должна была просто остаться дома с Ириной, никто с ней даже не общается», — высказывались многочисленные комментаторы.
В то же время поклонники манекенщицы засомневались в искренности актера, который прославился частой сменой избранниц.
Романы Брэдли Купера
Брэдли Купер известен не только своими наградами в области кино, но и многочисленными романами. В 2006 году он начал встречаться с актрисой Дженнифер Эспозито и сделал ей предложение руки и сердца.
Пара поженилась в декабре, но брак просуществовал недолго — жена подала на развод спустя несколько месяцев, в мае 2007 года, сославшись на «непримиримые разногласия»
Впоследствии, отвечая на вопрос о женитьбе, Купер заявил: «Это просто произошло... Это было неправильно».
После разрыва Купер, по слухам, переключил свое внимание еще на одну актрису — Кэмерон Диас. Источники заявляли, что артисты очень близки, а их отношения более чем дружеские.
В 2009 году объектом переживаний мужчины стала коллега по фильму «Дело 39» — Рене Зеллвегер. Влюбленные проводили праздники с родителями Купера и начинали жить вместе, но публично о своем статусе не высказывались. В 2011 году пара распалась — Купер предпочел избраннице карьеру, однако артистам удалось остаться друзьями.
Также в списке любовных увлечений артиста оказались актриса Оливия Уайльд и певица Дженнифер Лопес. «[Лопес] действительно нравится его внимание, и ей приятно, что она ему так нравится. Ей весело с Брэдли, и он заставляет ее смеяться», — описывал общение знаменитостей инсайдер. Впрочем, официальных подтверждений их отношения не получили и быстро сошли на нет.
Следующей избранницей звезды вновь стала коллега по фильму — Зои Салдана сыграла вместе с ним в ленте «Слова». В течение 2012 года артисты расставались и вновь сходились, но в 2013 году разорвали связь окончательно.
Одиноким Купер оставался недолго — спустя месяц его заметили с британской актрисой и моделью Сьюки Уотерхаус, которая в настоящее время состоит в браке со звездой «Сумерек» Робертом Паттинсоном. Отношения длились два года и закончились в январе 2015-го, а уже в апреле Купер вышел в свет с Ириной Шейк, отправившись на мюзикл «Волшебная страна» в Нью-Йорке.
В 2017 году у голливудской звезды и российской модели родилась дочь, но им не удалось сохранить семью. Спустя два года, так и не вступив в брак, пара пережила разрыв, виновницей которого называли певицу Леди Гагу. Исполнительница стала партнершей актера по фильму «Звезда родилась».
Несмотря на общественный резонанс и обвинения в адрес актера со стороны фанатов манекенщицы, Шейк и Купер сохранили теплое дружеское общение.
[Ирине] никогда не нравилось быть одинокой. Она всегда надеялась, что они смогут найти способ наладить свои отношения. (...) Их дочь счастлива больше всего, когда они все вместе
Свои нынешние романтические отношения Купер не комментирует, как и его молодая избранница.