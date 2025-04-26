Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:40, 26 апреля 2025Ценности

Джиджи Хадид спровоцировала слухи о помолвке с Брэдли Купером

Модель Хадид спровоцировала слухи о помолвке с актером Купером из-за кольца
Мария Винар
Джиджи Хадид с Брэдли Купером

Джиджи Хадид с Брэдли Купером. Фото: Aeon / GC Images

Модель Джиджи Хадид спровоцировала слухи о помолвке с актером Брэдли Купером. Об этом сообщает Daily Mail.

Манекенщицу запечатлели вместе с возлюбленным во время празднования ее дня рождения. Известно, что праздник состоялся в отеле Le Chalet в Нью-Йорке. Так, 30-летняя Хадид предстала перед камерами в кожаных брюках и облегающем топе. При этом ее образ дополняли золотые массивные серьги и колье. 50-летний Купер, в свою очередь, выбрал вельветовый спортивный костюм и кожаный бомбер.

Во время съемки журналисты заметили, что на безымянном пальце модели присутствовало золотое кольцо. Ранее журнал People со ссылкой на анонимный источник отмечал, что знаменитости серьезно настроены по отношению друг к другу.

Позже сама Хадид высказалась о романе с актером. Она назвала их отношения романтичными и счастливыми, поскольку они оба знают, что хотят от жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прибыл на похороны Папы Римского в черном кителе

    Джиджи Хадид спровоцировала слухи о помолвке с Брэдли Купером

    Отец Большунова прокомментировал попадание снаряда ВСУ в его дом

    Кладоискатель вышел на прогулку и нашел римское сокровище

    Сотрудница российского магазина оказалась в больнице из-за рухнувшей на нее дверцы витрины

    Польша обвинила российский вертолет в нарушении воздушного пространства

    Российский разработчик систем РЭБ погиб при взрыве автомобиля

    В Иране произошел мощный взрыв

    Продавшая своего ребенка жительница Испании захотела вернуть его и пожалела

    СК установил личность причастного к осквернению могилу российского журналиста в Крыму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости