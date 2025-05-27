Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:17, 27 мая 2025Ценности

Елена Летучая снялась в бра-топе и раскрыла секрет стройности

Елена Летучая снялась в топе и назвала спорт и питание секретом стройности
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «Летучая Елена»

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая снялась в откровенном наряде и раскрыла секрет стройности. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

46-летняя знаменитость предстала перед камерой в черной спортивной форме, которая включала в себя бра-топ и легинсы. Также она надела бейсболку в тон и повязала на бедра розовую кофту. На видео Летучая показала свою тренировку на природе под руководством инструктора.

В свою очередь, в подписи ведущая указала, что упругим телом и стройной фигурой обязана хорошему питанию и спорту. «Не ленимся, занимаемся!» — призвала она подписчиков.

Ранее в мае Елена Летучая также в откровенном виде снялась верхом на коне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он играет с огнем!» Трамп обратился к Путину и заявил, что спас Россию от очень плохих вещей

    Врач призвал положить в домашнюю аптечку одно необходимое для спасения жизни лекарство

    Туристы повеселились на круизном лайнере на 300 тысяч рублей и сбежали без оплаты

    Власти США прекратят собеседования на студенческие визы

    Московских водителей предупредили о погодной аномалии

    Пожилая женщина присоединилась к банде обокравших ее мошенников

    Новый вид людей найден в Денисовой пещере

    Белоруссия разрешила Европе кормить себя

    Елена Летучая снялась в бра-топе и раскрыла секрет стройности

    Звезду реалити-шоу накачали наркотиками и обокрали на популярном курорте Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости