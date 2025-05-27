Елена Летучая снялась в бра-топе и раскрыла секрет стройности

Елена Летучая снялась в топе и назвала спорт и питание секретом стройности

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая снялась в откровенном наряде и раскрыла секрет стройности. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

46-летняя знаменитость предстала перед камерой в черной спортивной форме, которая включала в себя бра-топ и легинсы. Также она надела бейсболку в тон и повязала на бедра розовую кофту. На видео Летучая показала свою тренировку на природе под руководством инструктора.

В свою очередь, в подписи ведущая указала, что упругим телом и стройной фигурой обязана хорошему питанию и спорту. «Не ленимся, занимаемся!» — призвала она подписчиков.

Ранее в мае Елена Летучая также в откровенном виде снялась верхом на коне.