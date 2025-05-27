Еще в трех российских аэропортах ввели временные ограничения на полеты

Аэропорты Калуги, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова приостановили работу

Аэропорты Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова временно приостановили работу. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Такие меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В авиагаванях Стригино, Гагарин и Донское ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

Таким образом четыре российских аэропорта приостановили работу. Ранее план «Ковер» ввели в аэропорту Калуги Грабцево.

В ночь на 27 мая Воронежская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Попытку атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) также отразили в Шолоховском районе Ростовской области.