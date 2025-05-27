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10:07, 27 мая 2025Мир

Фицо прокомментировал слова Мерца о санкциях ЕС против Словакии

Фицо назвал слова Мерца о возможных санкциях ЕС против Словакии неприемлемыми
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Слова канцлера Германии Фридриха Мерца о возможных санкциях против Словакии со стороны Европейского союза (ЕС) являются неприемлемыми. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает РИА Новости со ссылкой на словацкие Telegram-каналы.

«То, что сказал канцлер, неприемлемо в современной Европе, неприемлемо (...) Если кто-то хочет проводить политику одного-единственного обязательного мнения, то это конец демократии», — сказал он.

По словам главы словацкого правительства, он готов к диалогу и, если будет необходимость, может встретиться с Мерцем, поскольку не видит в политике Словакии нарушения законов правового государства.

Ранее Мерц заявил, что Германия готова рассмотреть вопрос о приостановке финансирования Словакии Евросоюзом за отклонение страны от «общего направления» объединения. Канцлер также раскритиковал Венгрию, которая уже потеряла значительную часть финансирования ЕС.

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