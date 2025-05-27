Гигантская смертельно опасная змея забралась в пруд у дома

The Thaiger: В Таиланде поймали огромную королевскую кобру длиной 4,5 метра

В Таиланде спасатели поймали гигантскую королевскую кобру длиной 4,5 метра, которая забралась в пруд около жилого дома. Об этом пишет The Thaiger.

Смертельно опасную змею рядом со своим домом заметили жители Паттайи. Владелец здания сразу же вызвал спасателей. К моменту их приезда кобра успела забраться в пруд и плавала там. Специалистам удалось быстро поймать огромную змею при помощи специального оборудования.

Домовладелец признался, что кобра очень напугала его. Он впервые видел змею таких размеров. Спасатели сказали, что еще никогда не сталкивались с рептилией такой длины в жилых кварталах. Они также отметили, что кобра была очень опасна для людей из-за своих размеров. Представитель властей заявил, что змею вывезут за город и выпустят подальше от жилья.

Ранее сообщалось, что в Индии юноши не стало после двух укусов кобры. Змея набросилась на 17-летнего повара отеля, когда он спал.