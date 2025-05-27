Глава МИД Турции отправится в Киев

Reuters: Глава МИД Турции Фидан отправится в Киев в конце недели

Глава МИД Турции Хакан Фидан отправится в Киев в конце недели для обсуждения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, Фидан, который на данный момент находится с двухдневным визитом в Москве, намерен подтвердить посредническую роль Турции в переговорах между Россией и Украиной.

26 мая руководитель турецкого внешнеполитического ведомства встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Главной темой их переговоров стали обсуждение двусторонних отношений и украинский кризис.

Кроме того, Фидан провел встречу с помощником российского лидера Владимиром Мединским.