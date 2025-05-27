Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:24, 27 мая 2025Мир

Глава МИД Турции отправится в Киев

Reuters: Глава МИД Турции Фидан отправится в Киев в конце недели
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Хакан Фидан

Хакан Фидан. Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Глава МИД Турции Хакан Фидан отправится в Киев в конце недели для обсуждения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, Фидан, который на данный момент находится с двухдневным визитом в Москве, намерен подтвердить посредническую роль Турции в переговорах между Россией и Украиной.

26 мая руководитель турецкого внешнеполитического ведомства встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Главной темой их переговоров стали обсуждение двусторонних отношений и украинский кризис.

Кроме того, Фидан провел встречу с помощником российского лидера Владимиром Мединским.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Совфеде заявили о расширении конфликта в случае удара по России дальнобойным оружием

    В Кремле оценили поставки оружия Киеву со стороны Европы

    Российские пенсионеры станут блогерами

    Российским судам предложили избирательно подходить к арестам

    Врач рассказал о вреде двух популярных диет

    В Москве начались субтропические ночи

    Вторгнувшегося в Курскую область украинского военного осудили на 15 лет

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

    Xiaomi представила смартфон с ароматом кофе

    Песков рассказал о работе по украинскому урегулированию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости