Глава МИД Турции рассказал о значении своего визита в Россию

Фидан: Мой визит дал возможность обсудить многогранные отношения РФ и Турции

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что его визит в Москву дал возможность обсудить многогранные отношения России и Турции, которые играют большую роль в обеспечении безопасности. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, трансляция доступна на сайте российского МИД.

«Считаю, что мой визит дал возможность обсудить многогранные турецко-российские отношения. И сегодня с моим дорогим другом мы коснулись всех аспектов наших турецко-российских отношений. Причем подробно коснулись, у нас была такая возможность», — отметил Фидан.

Министр иностранных дел Турции подчеркнул, что провел с Лавровым очень продуктивную встречу. Он также выразил благодарность российской стороне за теплый прием и гостеприимство.

Ранее Фидан рассказал, что вопрос конфликта на Украине и перспектив его урегулирования был центральным на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.