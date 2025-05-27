Глава МИД Турции высказался о выборе места для переговоров России и Украины

Фидан: Выбор Стамбула для переговоров показал значение сотрудничества с Турцией

Выбор Стамбула в качестве места для российско-украинских переговоров показал, что Россия придает большое значение сотрудничеству с Турцией. Такое заявление сделал глава МИД страны Хакан Фидан во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, трансляция доступна на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Выбор Россией Стамбула в качестве площадки для переговорного процесса, причем непосредственного переговорного процесса с Украиной, дает нам сказать, что они придают большое значение нашим отношениям», — отметил дипломат.

16 мая по инициативе президента России Владимира Путина в Стамбуле состоялись прямые переговоры Москвы и Киева. Они прошли во дворце Долмабахче.

Российская сторона, как отмечал глава делегации Владимир Мединский, осталась удовлетворена контактом с украинскими переговорщиками. Обе делегации выразили готовность продолжать переговоры, в том числе по вопросу прекращения огня.