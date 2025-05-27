Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:15, 27 мая 2025Мир

Глава МИД Турции высказался о выборе места для переговоров России и Украины

Фидан: Выбор Стамбула для переговоров показал значение сотрудничества с Турцией
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетВыборы в Турции

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Выбор Стамбула в качестве места для российско-украинских переговоров показал, что Россия придает большое значение сотрудничеству с Турцией. Такое заявление сделал глава МИД страны Хакан Фидан во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, трансляция доступна на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Выбор Россией Стамбула в качестве площадки для переговорного процесса, причем непосредственного переговорного процесса с Украиной, дает нам сказать, что они придают большое значение нашим отношениям», — отметил дипломат.

16 мая по инициативе президента России Владимира Путина в Стамбуле состоялись прямые переговоры Москвы и Киева. Они прошли во дворце Долмабахче.

Российская сторона, как отмечал глава делегации Владимир Мединский, осталась удовлетворена контактом с украинскими переговорщиками. Обе делегации выразили готовность продолжать переговоры, в том числе по вопросу прекращения огня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Совфеде заявили о расширении конфликта в случае удара по России дальнобойным оружием

    Российские военные нанесли удары по общевойсковому полигону и местам дислокации ВСУ

    В Кремле оценили поставки оружия Киеву со стороны Европы

    Российские пенсионеры станут блогерами

    Российским судам предложили избирательно подходить к арестам

    Врач рассказал о вреде двух популярных диет

    В Москве начались субтропические ночи

    Вторгнувшегося в Курскую область украинского военного осудили на 15 лет

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

    Xiaomi представила смартфон с ароматом кофе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости