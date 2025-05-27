Обновление Android сломало дисплей смартфонов Samsung

SamMobile: На экране смартфонов Samsung после обновления появилась зеленая линия

Пользователи Samsung начали жаловаться на сломанные дисплеи после обновления Android. На это обратило внимание профильное издание SamMobile.

Они заметили публикацию на Reddit, где пользователь под ником kingshukroy01 заявил, что на экране его смартфона Samsung Galaxy S21 FE появилась вертикальная зеленая линия. Она возникла в процессе обновления Android и внутренней прошивки One UI 6.1.

Владелец смартфона заметил, что не хотел обновлять операционную систему (ОС), так как видел жалобы, что после установки на экране могут появиться полосы. «Но я устал каждый день пропускать уведомления с просьбой обновить телефон», — заметил автор. Чтобы зафиксировать возможное появление зеленой полосы, пользователь записал процесс обновления на камеру другого смартфона, и смог «поймать» момент ее возникновения на экране.

В комментариях пользователи поддержали автора. «С каждым обновлением смартфон Samsung получает по одной новой линии на дисплее», — пошутил Life-Formal-7353. «С такими доказательствами пусть только ребята и сервисного центра Samsung попробуют сказать, что артефакт появился по вине клиента», — заметил reso_ress. «На моем Galaxy A73 тоже есть эта зеленая линия. Сначала она была тонкой. Теперь у меня две толстые зеленые линии», — пожаловался Glory_AD9.

В Samsung пока не прокомментировали произошедшее.

В конце мая авторы SamMobile назвали аккумулятор Samsung Galaxy S25 Edge самым слабым местом смартфона. По словам журналистов, батарея емкостью 4000 миллиампер-часов может разрядить уже в середине дня.