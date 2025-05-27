Губернатор раскрыл подробности попытки атаки ВСУ на Калужскую область

Калужский губернатор Шапша: При перехвате 5 беспилотников ВСУ никто не пострадал

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Калужскую область разрушений зафиксировано не было. Об этом заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Сегодня ночью на границе Калужской и Тульской областей силами ПВО уничтожены 5 БПЛА. По предварительным данным пострадавших и повреждений инфраструктуры нет», — написал Шапша.

По его словам, на местах падения обломков беспилотников работают сотрудники оперативных служб. Губернатор напомнил, что иногда после работы сил ПВО местные жители находят их раньше оперативных служб — в этом случае важно сразу проинформировать о ситуации экстренные службы и не приближаться к обломкам, а также не трогать их руками.

В ночь на вторник, 27 мая, ВСУ выпустили по России почти сотню беспилотников. Больше всго дронов — 56 — сбили над Белгородской областью, еще 25 перехватили над Воронежской областью, 7 — над Владимирской областью, 5 — над Калужской областью, 4 — над Тульской областью, по одному — над Ростовской и Липецкой областями.