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07:10, 27 мая 2025Россия

Минобороны заявило о почти сотне пытавшихся атаковать Россию беспилотниках ВСУ

Минобороны: Силы ПВО сбили 99 беспилотников ВСУ над семью регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на вторник, 27 мая, выпустили по России почти сотню беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что попытки атаки ВСУ были предприняты с 20:00 26 мая по московскому времени до 7:00 27 мая. Всего за этот период средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 99 летательных аппаратов.

Больше всго дронов — 56 — сбили над Белгородской областью, еще 25 перехватили над Воронежской областью, 7 — над Владимирской областью, 5 — над Калужской областью, 4 — над Тульской областью, по одному — над Ростовской и Липецкой областями.

В ночь на 26 мая Украина также пыталась атаковать Россию с помощью 96 летательных аппаратов. Под удар попала Брянская, Белгородская, Курская, Тульская, Орловская, Калужская, Ивановская, Рязанская, Владимирская, Ярославская области, а также Московский регион и Татарстан.

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