Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:34, 27 мая 2025Силовые структуры

Иностранец спрятал в машине слитки золота и попытался их вывезти из России

В Благовещенске арестовали иностранца, пытавшегося вывезти из РФ слитки золота
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Благовещенском муниципальном округе арестовали иностранца, который пытался вывезти из страны более трех килограммов золота. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Амурской области.

Мужчина пробудет в СИЗО два месяца. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Слитки золота нашли в кабине машины под панелью коробки переключения передач при прохождении пограничного контроля на пункте пропуска «Кани-Курган». По курсу ЦБ РФ, стоимость находки оценивается в сумму не менее 30 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что бывшего депутата областной Думы Ивана Грибова осудили за подпольное производство и контрабанду сигарет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жителей российского региона эвакуировали из-за атаки ВСУ. За ночь уничтожено почти 100 украинских беспилотников

    Пилоты увидели похожий на шар НЛО в небе над Россией

    Названа доля нацвалют в расчетах между странами СНГ

    Арестованный за мошенничество бывший адвокат Пашаев попросился на СВО

    Годовалая девочка пережила два укуса ядовитой змеи

    План стран Европы по отправке военных на Украину назвали мертвым

    Умер легендарный автор комиксов Marvel и DC

    Бывшего профессора МГУ нашли без признаков жизни после звонков телефонных мошенников

    В российском городе пассажиров автобуса ошпарило кипятком

    Грузия задержала укравшего криптовалюту олигарха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости