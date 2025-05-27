Иностранец спрятал в машине слитки золота и попытался их вывезти из России

В Благовещенске арестовали иностранца, пытавшегося вывезти из РФ слитки золота

В Благовещенском муниципальном округе арестовали иностранца, который пытался вывезти из страны более трех килограммов золота. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Амурской области.

Мужчина пробудет в СИЗО два месяца. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Слитки золота нашли в кабине машины под панелью коробки переключения передач при прохождении пограничного контроля на пункте пропуска «Кани-Курган». По курсу ЦБ РФ, стоимость находки оценивается в сумму не менее 30 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что бывшего депутата областной Думы Ивана Грибова осудили за подпольное производство и контрабанду сигарет.