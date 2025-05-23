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17:21, 23 мая 2025Силовые структуры

Бывшего российского депутата посадили на 9,5 года за сигареты

Экс-депутат Калининградской облдумы Грибов получил 9,5 года колонии за сигареты
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Ленинградский суд Калининграда приговорил к 9,5 года лишения свободы бывшего депутата областной Думы Ивана Грибова за подпольное производство и контрабанду сигарет, а также неуплату налогов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Аналогичное наказание получил сын экс-парламентария, также участвовавший в преступной деятельности. У них по приговору конфисковали 648 миллионов рублей.

Следствие и суд установили, что летом 2018 года Грибов-старший открыл цех по производству немаркированной табачной продукции. Ему с бизнесом помогал сын и двое калининградцев. Производственная база расположилась в городе Мамоново, где выпускались сигареты без специальных акцизных марок России и реализовывались как на территории страны, так и в Европе. В СК предоставили оперативное видео.

На кадрах видна производственная линия, силовики задерживают рабочих.

Для легализации подпольного производства были изготовлены фиктивные документы, по которым табачные изделия поставлялись через Литву в страны Европейского союза. В общей сложности Грибов переправил за границу сигареты на 237 миллионов рублей. Еще поставки шли в Ленинградскую область — туда за два года было отправлено более 3 миллионов пачек сигарет на общую сумму 183 миллиона рублей. Продукция далее через Московскую область сбывалась по разным регионам страны.

Экс-депутат с сообщниками уклонились от уплаты таможенных платежей на 72,6 миллиона рублей. Их подельники уже осуждены.

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