Иностранцы устроили массовую драку на стадионе российской школы и попали под арест

В Амурской области 11 граждан Узбекистана попали под арест за массовую драку на школьном стадионе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Суд Приамурья признал их виновными по статье КоАП РФ «Хулиганство» и отправил всех под административный арест на сроки от 12 до 14 суток.
По данным издания, иностранцы устроили драку в Свободном 25 мая во время игры в футбол. Одному из участников потребовалась помощь медиков. Тогда по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).
Ранее были опубликованы кадры произошедшей на стадионе школы массовой драки.