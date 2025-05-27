Россияне возобновили интерес к льготной ипотеке

ОКБ: Выдачи льготной ипотеки в России за последний месяц выросли на 15 %

Россияне возобновили интерес к льготным программам жилищного кредитования. За последний месяц выдачи госипотеки в стране подросли на 15 процентов, сообщили «Российской газете» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

По итогам апреля было оформлено 41,6 тысячи ипотечных кредитов с господдержкой. Объем выдачи составил почти 230 миллиардов рублей, увеличившись с марта на 10 процентов.

Выдачи льготной ипотеки в России продолжают расти несколько месяцев подряд. Если в январе объемы выдач фиксировались на уровне 88,1 миллиарда, то в феврале этот показатель достигал уже 156,2 миллиарда, а в марте — 208,6 миллиарда.

По данным на апрель, средний размер ипотечного кредита, выданного в рамках госпрограмм, равняется 5,5 миллиона рублей. За последний год сумма кредита выросла на 5 процентов. При этом срок выплаты растянулся еще на три месяца, до 25 лет и восьми месяцев. Доля льготного кредитования от общего числа сделок дошла до 67 процентов. Тем не менее в сравнении с 2024 годом, когда массовая льготная ипотека еще была доступна, показатели все еще сравнительно низки — с прошлого года количество и объем выдач сократились на 37 и 33 процента соответственно.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил расширить льготную ипотеку на семьи участников специальной военной операции и семьи с детьми до 14 лет. Правительство совместно с комиссией Государственного Совета должны разработать варианты господдержки для данных категорий граждан к середине июня.