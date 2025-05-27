Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:10, 27 мая 2025Россия

Кадыров показал на видео удар по военному грузу ВСУ

Кадыров опубликовал видео удара по военному грузу ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал на видео удар российским FPV-дроном по военному грузу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на направлении Часов Яр. Ролик опубликован в его Telegram-канале.

Логистику противника обнаружила группа операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) полка «Север-АХМАТ» при проведении аэроразведки. По данным российских военных, в пикапе ВСУ находились генераторы, горюче-смазочные материалы и продукты.

На кадрах можно увидеть, как прицельным ударом FPV-дрона был поражен военный автомобиль ВСУ с грузом и водителем внутри.

После удара по объекту оператор дрона также обнаружил замаскированный блиндаж, в котором находились три украинских солдата. Сбросами ВОГов укрытие было уничтожено вместе с бойцами.

Ранее Минобороны показало на видео, как российские военные поразили размещенную вдоль границы с Курской областью технику ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина против России впервые применила «Гоголь-М»

    Зрители ток-шоу раскритиковали дающую антидепрессанты своему псу гостью

    Люди пострадали при столкновении двух грузовиков и автобуса в российском регионе

    Древний город оказался под угрозой исчезновения из-за песка

    Звезда «Глухаря» умер из-за проблем с сердцем

    В Госдуме захотели бороться с гуляющими по городу в бикини россиянами

    Спецпосланник Трампа назвал общее число потерь в конфликте на Украине

    Банк России заявил о снижении наблюдаемой инфляции

    Проблемы компании Илона Маска в Европе усугубились

    Два иностранца изнасиловали молодую россиянку и попались

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости