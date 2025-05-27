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21:21, 27 мая 2025Бывший СССР

Кадыров сообщил об уничтожении «нервной системы» ВСУ

Кадыров: Под Часовым Яром ВС России уничтожили «нервную систему» ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) под Часовым Яром в ходе аэрорразведки уничтожили «нервную систему» Вооруженных сил Украины (ВСУ) — логистику. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Первым в поле зрения наших разведчиков попался автомобиль нацистов – пикап, следовавший с грузом на позиции ВСУ. В машине имелись генераторы, горюче-смазочные материалы и продукты», — написал Кадыров.

Глава Чечни уточнил, что в результате удара FPV-дрона пикап был уничтожен. После этого оператор БПЛА обнаружил и ликвидировал блиндаж ВСУ с тремя бойцами внутри.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что ВСУ по-прежнему имеют возможность удерживаться в Часовом Яре.

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