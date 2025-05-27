Кадыров сообщил об уничтожении «нервной системы» ВСУ

Кадыров: Под Часовым Яром ВС России уничтожили «нервную систему» ВСУ

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) под Часовым Яром в ходе аэрорразведки уничтожили «нервную систему» Вооруженных сил Украины (ВСУ) — логистику. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Первым в поле зрения наших разведчиков попался автомобиль нацистов – пикап, следовавший с грузом на позиции ВСУ. В машине имелись генераторы, горюче-смазочные материалы и продукты», — написал Кадыров.

Глава Чечни уточнил, что в результате удара FPV-дрона пикап был уничтожен. После этого оператор БПЛА обнаружил и ликвидировал блиндаж ВСУ с тремя бойцами внутри.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что ВСУ по-прежнему имеют возможность удерживаться в Часовом Яре.