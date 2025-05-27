Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:01, 27 мая 2025Экономика

Лагард оценила шансы евро заменить доллар

Лагард: Повышение роли евро должно сопровождаться усилением военной мощи
Кирилл Луцюк

Фото: Jens Schicke / Globallookpress.com

У евро есть шансы стать жизнеспособной альтернативой доллару, но для этого правительства стран Европейского союза должны сделать ряд серьезных шагов. Об этом заявила руководитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Ее процитировало агентство Reuters.

Она убеждена, что если евро займет место доллара, то для стран, входящих в Евросоюз, это обернется огромными выгодами. Для того чтобы это случилось, правительства европейских государств должны укрепить финансовую архитектуру блока и повысить его безопасность. Она пояснила, что любое повышение роли евро должно сопровождаться усилением военной мощи, способной подкрепить партнерские отношения.

Руководитель ЕЦБ подчеркнула, что сейчас для евро возникли благоприятные условия. Однако по умолчанию новая роль ему не достанется. Новый статус придется заслужить. Это означает, что Европе потребуется более глубокий и ликвидный рынок капитала, она должна укрепить свои правовые основы и приверженность открытой торговле.

Материалы по теме:
Россияне ищут замену долларам и евро. Как уберечь и куда вкладывать свои последние сбережения?
Россияне ищут замену долларам и евро.Как уберечь и куда вкладывать свои последние сбережения?
30 января 2025
Падение Европы, сильный юань и конец доллара. Какие испытания обрушатся на экономику мира в 2025 году?
Падение Европы, сильный юань и конец доллара.Какие испытания обрушатся на экономику мира в 2025 году?
17 декабря 2024

Лагард обратила внимание на то, что роль доллара падает уже много лет. В настоящее время на его долю приходится 58 процентов международных резервов. Это стало самым низким показателем за последние десятилетия. Однако доля евро все еще намного меньше — 20 процентов.

«Это связано с тем, что инвесторы ищут геополитические гарантии. Они вкладывают средства в активы регионов, которые являются надежными партнерами в сфере безопасности и могут соблюдать союзы с использованием жесткой силы», — сказала Лагард.

Кроме того, она заострила внимание на том, что европейской экономике нужны оперативные реформы. Рынок капитала еврозоны по-прежнему фрагментирован и неэффективен.

В конце марта Лагард уже выступала с категоричными заявлениями о том, что Европейский союз должен взять бразды правления в свои руки. Она полагает, что политика Вашингтона дает Брюсселю шанс обрести самостоятельность в вопросах обороны, энергетики и финансов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник США рассказал о «списках условий» от Москвы и Киева

    Шестилетний ребенок с ментальными отклонениями исчез в российском городе

    Раскрыта судьба поставок ракет Taurus ВСУ после визита Зеленского в Берлин

    Россиянина осудят по обвинению в причастности к атакам украинских беспилотников на Курск

    Двигатель пассажирского самолета вспыхнул и задымился при попытке взлета

    В Москве обнаружен белый внедорожник с привязанной к днищу подозрительной коробкой

    Опубликовано первое видео звезды «Вампиров средней полосы» в военной форме

    Авербух заработал сотни миллионов на ледовых шоу

    Россияне рассказали о рекордном недоверии Центробанку

    Бывший премьер Украины сделал неожиданное признание о Крыме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости