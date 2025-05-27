Лагард оценила шансы евро заменить доллар

Лагард: Повышение роли евро должно сопровождаться усилением военной мощи

У евро есть шансы стать жизнеспособной альтернативой доллару, но для этого правительства стран Европейского союза должны сделать ряд серьезных шагов. Об этом заявила руководитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Ее процитировало агентство Reuters.

Она убеждена, что если евро займет место доллара, то для стран, входящих в Евросоюз, это обернется огромными выгодами. Для того чтобы это случилось, правительства европейских государств должны укрепить финансовую архитектуру блока и повысить его безопасность. Она пояснила, что любое повышение роли евро должно сопровождаться усилением военной мощи, способной подкрепить партнерские отношения.

Руководитель ЕЦБ подчеркнула, что сейчас для евро возникли благоприятные условия. Однако по умолчанию новая роль ему не достанется. Новый статус придется заслужить. Это означает, что Европе потребуется более глубокий и ликвидный рынок капитала, она должна укрепить свои правовые основы и приверженность открытой торговле.

Лагард обратила внимание на то, что роль доллара падает уже много лет. В настоящее время на его долю приходится 58 процентов международных резервов. Это стало самым низким показателем за последние десятилетия. Однако доля евро все еще намного меньше — 20 процентов.

«Это связано с тем, что инвесторы ищут геополитические гарантии. Они вкладывают средства в активы регионов, которые являются надежными партнерами в сфере безопасности и могут соблюдать союзы с использованием жесткой силы», — сказала Лагард.

Кроме того, она заострила внимание на том, что европейской экономике нужны оперативные реформы. Рынок капитала еврозоны по-прежнему фрагментирован и неэффективен.

В конце марта Лагард уже выступала с категоричными заявлениями о том, что Европейский союз должен взять бразды правления в свои руки. Она полагает, что политика Вашингтона дает Брюсселю шанс обрести самостоятельность в вопросах обороны, энергетики и финансов.