Лавров назвал истребление русского языка домашней работой Киева от ЕС

Лавров: Домашняя работа Украины от ЕС включала истребление русского языка

Выполненная Украиной необходимая для вступления в Европейский Союз «домашняя работа», о которой говорила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, включала в себя законодательное истребление русского языка. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной с главой МИД Турции Хаканом Фиданом пресс-конференции, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Когда комиссар по расширению Европейского союза госпожа Кос заявляет, что Украина выполнила домашнюю работу и готова к запуску переговоров по вступлению в Евросоюз, она признает, что домашняя работа включала в себя законодательное истребление русского языка», — сказал он.