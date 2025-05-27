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14:01, 27 мая 2025Бывший СССР

Лавров назвал истребление русского языка домашней работой Киева от ЕС

Лавров: Домашняя работа Украины от ЕС включала истребление русского языка
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Tatyana Makeyeva / Pool / Reuters

Выполненная Украиной необходимая для вступления в Европейский Союз «домашняя работа», о которой говорила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, включала в себя законодательное истребление русского языка. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной с главой МИД Турции Хаканом Фиданом пресс-конференции, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Когда комиссар по расширению Европейского союза госпожа Кос заявляет, что Украина выполнила домашнюю работу и готова к запуску переговоров по вступлению в Евросоюз, она признает, что домашняя работа включала в себя законодательное истребление русского языка», — сказал он.

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