Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:47, 27 мая 2025Мир

Лавров отреагировал на вопрос о месте проведения второго раунда переговоров с Украиной

Лавров: Для второго раунда переговоров с Киевом РФ снова обратилась бы к Турции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Для проведения второго раунда переговоров с Украиной Москва снова бы обратилась к турецким друзьям. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Что касается второго раунда переговоров России и Украины, если вы спросите меня, я бы вновь обратился к нашим турецким друзьям. В Стамбуле очень хорошо», — сказал глава российского МИД.

В свою очередь, министр иностранных дел Турции заверил, что республика готова в любое время принять делегации из Москвы и Киева и видит в этом свою особую миссию. «Конечно, мы хотим, чтобы эта проблема была решена таким образом, чтобы обе стороны пришли к согласию. Мы продолжим оказывать всю возможную поддержку на этом направлении», — отметил Фидан.

Ранее Лавров заявил, что Запад пытается искусственно осложнить отношения России и Турции, но обе страны готовы решительно этому противостоять. Он также подчеркнул, что состоявшиеся переговоры с Фиданом были «весьма полезными».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Крымские десантники устроили бойню в Курской области. Они выследили и атаковали бойцов ВСУ, пытавшихся прорваться в регион

    В льготной ипотеке нашли недостаток

    В Минпросвещения объяснили порядок ввода новых учебников истории в российские школы

    Россиянка ушла на СВО втайне от семьи

    Стало известно о подготовке ВСУ к новой попытке прорыва в Россию

    Лавров назвал истребление русского языка домашней работой Киева от ЕС

    Зеленскому предрекли отказ в приглашении на саммит НАТО

    Россиянка фиктивно зарегистрировала у себя террориста из «Крокуса» и попала под суд

    «Роскосмос» поменяет механизм продажи спутниковых снимков

    41-летняя Юлия Снигирь показала лицо без макияжа и фильтров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости