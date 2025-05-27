Лавров отреагировал на вопрос о месте проведения второго раунда переговоров с Украиной

Лавров: Для второго раунда переговоров с Киевом РФ снова обратилась бы к Турции

Для проведения второго раунда переговоров с Украиной Москва снова бы обратилась к турецким друзьям. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Что касается второго раунда переговоров России и Украины, если вы спросите меня, я бы вновь обратился к нашим турецким друзьям. В Стамбуле очень хорошо», — сказал глава российского МИД.

В свою очередь, министр иностранных дел Турции заверил, что республика готова в любое время принять делегации из Москвы и Киева и видит в этом свою особую миссию. «Конечно, мы хотим, чтобы эта проблема была решена таким образом, чтобы обе стороны пришли к согласию. Мы продолжим оказывать всю возможную поддержку на этом направлении», — отметил Фидан.

Ранее Лавров заявил, что Запад пытается искусственно осложнить отношения России и Турции, но обе страны готовы решительно этому противостоять. Он также подчеркнул, что состоявшиеся переговоры с Фиданом были «весьма полезными».