Лавров заявил о попытках Запада рассорить Россию и Турцию

Лавров: Запад пытается искусственно осложнить отношения России и Турции

Запад пытается искусственно осложнить отношения России и Турции, но обе страны готовы решительно этому противостоять. Об этом по итогам встречи со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы сегодня подтвердили нашу общую заинтересованность в укреплении российско-турецкого партнерства, (...) тем более в условиях когда в отношения [двух стран] Запад пытается искусственно привнести нелегитимные осложнения», — сказал он.

Министр подчеркнул, что президент России Владимир Путин на встрече с Фиданом подтвердил решимость Москвы продвигать совместные проекты, несмотря на внешние попытки затруднить их реализацию.

Ранее Лавров подвел итоги переговоров с главой МИД Турции, назвав их плодотворными и полезными. Фидан также оценил встречу с российским коллегой как «весьма позитивную», поскольку им удалось детально обсудить российско-турецкие отношения, а также вопросы региональной повестки дня.