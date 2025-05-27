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13:05, 27 мая 2025Мир

Лавров подвел итоги переговоров с главой МИД Турции

Лавров: Переговоры с главой МИД Турции Фиданом были полезными
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом были полезными. Таким образом глава МИД России Сергей Лавров подвел итоги встречи с турецким коллегой в ходе совместной пресс-конференции, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы провели плодотворные и полезные переговоры», — отметил дипломат.

Также Фидан оценил встречу с Лавровым как «весьма позитивную», поскольку им удалось детально обсудить российско-турецкие отношения, а также вопросы региональной повестки дня.

Ранее Лавров заявил, что Россия ценит те возможности, которые Турция предоставила для переговоров с Украиной. В свою очередь, Фидан рассказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал теплый и искренний привет российскому коллеге Владимиру Путину.

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