Лавров поблагодарил Турцию за возможности для переговоров с Украиной

Лавров: Россия ценит те возможности, которые Турция предоставила для переговоров

Россия ценит те возможности, которые Турция предоставила для переговоров с Украиной. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров перед началом переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы ценим те возможности, которые предоставила Турция в очередной раз для очередного этапа прямых переговоров между российской и украинской делегациями», — сказал дипломат, подчеркнув, что Россия и Турция плотно сотрудничают по урегулированию ситуации сразу во многих регионах.

Глава российского ведомства также отметил, что нацеленность на результат и приверженность углублению партнерства России и Турции была подтверждена во время встречи Фидана с президентом России Владимиром Путиным в Кремле 26 мая.

Ранее Фидан встретился с президентом России, а также обсудил ход переговоров по Украине с помощник российского лидера Владимиром Мединским.