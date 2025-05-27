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11:59, 27 мая 2025Мир

Лавров поблагодарил Турцию за возможности для переговоров с Украиной

Лавров: Россия ценит те возможности, которые Турция предоставила для переговоров
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Россия ценит те возможности, которые Турция предоставила для переговоров с Украиной. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров перед началом переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы ценим те возможности, которые предоставила Турция в очередной раз для очередного этапа прямых переговоров между российской и украинской делегациями», — сказал дипломат, подчеркнув, что Россия и Турция плотно сотрудничают по урегулированию ситуации сразу во многих регионах.

Глава российского ведомства также отметил, что нацеленность на результат и приверженность углублению партнерства России и Турции была подтверждена во время встречи Фидана с президентом России Владимиром Путиным в Кремле 26 мая.

Ранее Фидан встретился с президентом России, а также обсудил ход переговоров по Украине с помощник российского лидера Владимиром Мединским.

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