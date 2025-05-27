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16:13, 27 мая 2025Интернет и СМИ

«Лента.ру» сделала «доброе мяу» и провела выходные в приюте для животных

Журналисты «Ленты.ру» помогли приюту для кошек Vetland Adoption
Ксения Кривотулова
Ксения Кривотулова (Руководитель отделов «Интернет и СМИ» и «Забота о себе»)
Кошка Софа и сотрудники «Ленты.ру» делают ремонт в приюте

Кошка Софа и сотрудники «Ленты.ру» делают ремонт в приюте. «Лента.ру»

Команда «Ленты.ру» посетила приют для кошек Vetland Adoption. В приют доставили 325 килограммов наполнителя для лотков, а еще помогли его сотрудникам с ремонтом.

Работники редакции сделали перестановку, собрали мебель, рассортировали зоотовары, покрасили стены и вычесали четвероногих. А главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров починил потолок в одной из комнат, где живут кошки.

Журналисты «Ленты.ру» в приюте Vetland Adoption

Ранее «Лента.ру» уже сотрудничала с Vetland Adoption. В декабре 2024 года издание запустило акцию помощи бездомным животным «Cделай доброе мяу!», которое было приурочено к выходу спецпроекта «Русская мефедроновая чума». В названии кампании обыгрывалось сленговое название этого опасного наркотика — «мяу». Вместе с сотрудниками приюта журналисты «Ленты.ру» помогали пристроить животных, которые оказались на улице после жизни с потребителями наркотиков. Кот Шприц благодаря акции нашел дом.

В расследовании «Русская мефедроновая чума» «Лента.ру» рассказывала о том, как мефедрон начал доминировать на рынке, как увлечение этим веществом превратилось в настоящую эпидемию, а также о том, к каким опасным последствиям приводит этот наркотик.

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