Летевший в Сочи самолет подал сигнал тревоги над Казахстаном

Mash: Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет подал сигнал тревоги

Летевший в Сочи самолет авиакомпании Nordwind подал сигнал тревоги в небе над Казахстаном. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Борт, следовавший в курортный город из Екатеринбурга, приготовился к экстренной посадке в казахском Актобе.

Ранее в аэропортах Иваново, Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Авиагавани возобновили работу в штатном режиме 27 мая с 7:00 по московскому времени.