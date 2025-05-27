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11:21, 27 мая 2025Путешествия

Летевший в Сочи самолет подал сигнал тревоги над Казахстаном

Mash: Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет подал сигнал тревоги
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший в Сочи самолет авиакомпании Nordwind подал сигнал тревоги в небе над Казахстаном. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Борт, следовавший в курортный город из Екатеринбурга, приготовился к экстренной посадке в казахском Актобе.

Ранее в аэропортах Иваново, Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Авиагавани возобновили работу в штатном режиме 27 мая с 7:00 по московскому времени.

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