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15:29, 27 мая 2025Забота о себе

Людям с повышенным газообразованием посоветовали исключить из рациона три продукта

Врач Росеро призвал при повышенном газообразовании не есть хлеб, сахар и молоко
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Conor Brown / Unsplash

Эндокринолог Франсиско Росеро заявил, что с повышенным газообразованием можно справиться с помощью изменения рациона. В беседе с изданием El Español он назвал три продукта, которые следует исключить из ежедневного меню людям с этой проблемой.

Врач призвал при повышенном газообразовании не употреблять хлеб, поскольку в этом продукте содержится большое количество быстро ферментируемых углеводов. То же самое касается и любой другой выпечки, подчеркнул эксперт.

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По его словам, при частом газообразовании лучше избегать и сахара, поскольку он приводит к брожению в кишечнике, особенно у людей с повышенной чувствительностью ЖКТ. Также спикер посоветовал отказаться от молока животного происхождения, так как в организме некоторых людей плохо расщепляется лактоза.

Ранее диетолог Марселла Гарсес рассказала об ошибках во время завтрака, которые ухудшают самочувствие. По ее словам, не стоит после пробуждения ограничиваться только чашкой кофе.

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