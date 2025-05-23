Перечислены приводящие к ухудшению самочувствия ошибки во время завтрака

Диетолог Гарсес: Хлопья на завтрак приводят к усталости в течение дня

Диетолог Марселла Гарсес заявила, что многие люди совершают одинаковые ошибки во время завтрака и в результате плохо себя чувствуют в течение дня. Их врач перечислила в беседе с изданием Terra.

Гарсес посоветовала не употреблять на завтрак блины, кексы, хлопья и круассаны, поскольку они вызывают резкий скачок уровня сахара в крови. Это, в свою очередь, чревато усталостью на протяжении дня и повышенной тягой к сладкому, пояснила она.

Еще одной приводящей к ухудшению здоровья ошибкой врач назвала привычку ограничиваться на завтрак только чашкой кофе. Этот напиток раздражает слизистую желудка, особенно у людей, которые уже испытывают проблемы с пищеварением. Также не стоит пропускать утренний прием пищи, поскольку голод — это стресс для организма.

В заключение врач рекомендовала завтракать исключительно дома, а не идти в кафе или пекарню, потому что в этих заведениях люди видят обилие вредных деликатесов и поддаются соблазну.

Ранее диетолог Марта Марсе заявила, что женщинам после 40 лет необходимо изменить рацион. В этом возрасте, по ее словам, в ежедневное меню стоит включить брокколи.