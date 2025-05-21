Женщинам после 40 лет посоветовали чаще есть брокколи

Диетолог Марсе посоветовала женщинам после 40 лет включить в рацион брокколи

Диетолог Марта Марсе заявила, что женщинам после 40 лет необходимо включить в рацион несколько продуктов. Их она назвала в разговоре с изданием Vanitatis.

Марсе посоветовала после 40 лет регулярно включать в рацион оливковое масло, поскольку в нем содержится омега-9 жирные кислоты. Это вещество помогает стабилизировать уровень инсулина в крови, поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы и укрепить нервную систему.

Кроме того, по словам врача, женщинам этого возраста стоит чаще есть брокколи и цветную капусту, которые положительно влияют на работу печени и пищеварительной системы, а также предотвращают потерю плотности костей. Также в ежедневном меню должны присутствовать богатые антиоксидантами черника, малина и ежевика.

В заключение Марсе порекомендовала добавлять в блюда семена льна и тахини ─ пасту из измельченных семян кунжута.

Ранее диетолог Белен Фонтан Кальво заявила, что неправильное питание негативно сказывается на здоровье женщин. У них при недостаточном весе наблюдаются проблемы с менструальным циклом, предупредила врач.