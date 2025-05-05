Названы негативные последствия неправильного питания для мужского и женского здоровья

Врач Кальво: Мужчины столкнутся с проблемами при зачатии из-за плохого питания

Диетолог Белен Фонтан Кальво заявила, что неправильное питание, из-за которого у человека может быть лишний вес или недостаток веса, плохо влияет как на мужское, так и на женское здоровье. Негативные последствия она назвала в беседе с изданием 20minutos.

Как отметила Кальво, у женщин при наличии ожирения увеличивается риск выкидыша и синдрома поликистозных яичников, а при недостаточном весе наблюдаются проблемы с менструальным циклом. Что же касается мужчин, у них избыточная масса тела негативно влияет на уровень тестостерона в крови, а также качество и объем спермы, поэтому они столкнутся с проблемами при зачатии ребенка. Однако репродуктивную функцию можно улучшить с помощью нескольких продуктов, заявила специалистка.

Так, по словам врача, мужчинам и женщинам важен цинк, который содержится в постном мясе, курице, морепродуктах, яйцах и злаках. Дополнительно необходимо в достаточном количестве употреблять клетчатку, которую можно получить из ячменя, овса, артишоков, шпината, миндаля и авокадо. Кроме того, фертильность поддерживается благодаря железу, кальцию, фолиевой кислоте или витамину В9, различным антиоксидантам и полиненасыщенным жирным кислотам омега-3, заключила Кальво.

Ранее диетолог Барбара Мунар заявила, что при наличии запоров необходимо изменить образ жизни. По ее словам, при данной проблеме помогут ежедневные физические упражнения.