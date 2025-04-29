Диетолог дала семь советов людям с запорами

Диетолог Мунар призвала при запорах заниматься физическими упражнениями

Диетолог Барбара Мунар заявила, что людям с запорами необходимо изменить образ жизни. Семь советов для борьбы с этой проблемой она дала в ходе беседы с изданием Vanitatis.

Мунар призвала при запорах ежедневно заниматься физическими упражнениями, поскольку они стимулируют кишечный транзит. Также необходимо выпивать не менее двух литров воды в сутки, чтобы добиться оптимальной консистенции стула. Кроме того, важен массаж живота, который стоит делать перед завтраком на протяжении пяти минут, отметила диетолог.

По словам Мунар, в рацион при запорах необходимо включать большое количество клетчатки, которая содержится в овощах, фруктах, бобовых и цельнозерновых продуктах. Дополнительно стоит употреблять магний, причем как в виде добавок, так и из авокадо или орехов. В заключение специалистка посоветовала никогда не игнорировать позывы в туалет и посещать его в одно и то же время.

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