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12:26, 29 апреля 2025Забота о себе

Диетолог дала семь советов людям с запорами

Диетолог Мунар призвала при запорах заниматься физическими упражнениями
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Диетолог Барбара Мунар заявила, что людям с запорами необходимо изменить образ жизни. Семь советов для борьбы с этой проблемой она дала в ходе беседы с изданием Vanitatis.

Мунар призвала при запорах ежедневно заниматься физическими упражнениями, поскольку они стимулируют кишечный транзит. Также необходимо выпивать не менее двух литров воды в сутки, чтобы добиться оптимальной консистенции стула. Кроме того, важен массаж живота, который стоит делать перед завтраком на протяжении пяти минут, отметила диетолог.

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По словам Мунар, в рацион при запорах необходимо включать большое количество клетчатки, которая содержится в овощах, фруктах, бобовых и цельнозерновых продуктах. Дополнительно стоит употреблять магний, причем как в виде добавок, так и из авокадо или орехов. В заключение специалистка посоветовала никогда не игнорировать позывы в туалет и посещать его в одно и то же время.

Ранее хирург Каран Раджан предупредил, что пищевое отравление чревато последствиями для организма. По его словам, из-за этого могут возникнуть аутоиммунные заболевания.

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