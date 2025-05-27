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09:20, 27 мая 2025Россия

Бывший вагнеровец рассказал об особой касте в ЧВК

Бывший вагнеровец Валявкин: В ЧВК есть каста мамонтов
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Среди бывших бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» выделяется особая каста бойцов, которых прозвали «мамонтами». Об этом рассказал экс-вагнеровец, а сейчас контрактник в составе подразделения Минобороны Максим Валявкин, его слова приводит портал «Республика Татарстан».

По словам Валявкина, «мамонтами» среди вагнеровцев называют тех, кто имеет на жетоне букву М, которая свидетельствует, что боец был членом организации на раннем этапе и успел пройти особую подготовку, включавшую длительные тренировки со всеми видами оружия.

«Дисциплина железная. Лентяев сразу гнали прочь (...) Неслучайно тех, кто воевал в "Вагнере" в 2016 и 2017 годах, успел пройти ту самую подготовку и носит литеру "М" на жетоне, называют "мамонтами"», — рассказал боец.

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Он добавил, что при прохождении подготовки «мамонтами» не было конкретных боевых нормативов, — главной задачей было максимально быстро и эффективно ликвидировать противника и выжить самому.

Ранее журналист Анастасия Кашеварова описала реакцию вагнеровцев на слова президента России Владимира Путина о мятеже Евгения Пригожина. По ее словам, бойцы подразделения считали, что марш на Москву согласован с российским лидером.

ЖЗЛ
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