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10:37, 27 мая 2025Россия

Массовая драка российских выпускников «школа на школу» попала на видео

В Казани произошла массовая драка выпускников, ее сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Массовую драку выпускников сняли на видео в Казани. Ролик опубликовал Telegram-канал «Жесть Казани».

На кадрах видно около двух десятков дерущихся юношей, многие из них — с лентами выпускников. Когда одного из них прижали к ограждению, подросток подбегает и наносит ему серию ударов в область живота.

Драка произошла на одной из центральных улицах города. По словам снявшего ролик горожанина, речь идет о драке «школа на школу».

Ранее было опубликовано видео массовой драки в Дагестане. Ее участниками стали выпускники школ города Буйнакска. Причиной конфликта стало внимание одного из подростков к сверстнице — это не понравилось ее брату.

Вот это да!
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