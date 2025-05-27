Минобороны обвинило Украину в провокации для срыва предложенных Россией переговоров

Украина при поддержке отдельных стран Европы предприняла ряд провокационных шагов, которые были направлены на срыв переговоров, инициированных Россией. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.
Так, ВСУ в период с 20 мая выпустили по России свыше 2300 беспилотников, почти 1500 из которых были сбиты вне зоны СВО. В результате пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети.
Россия ответила на провокации Украины и нанесла удары по военным объектам Украины, отчитались в ведомстве. Под удар попал аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, склады боеприпасов в Харьковской области и ДНР, а также пункт управления в Одесской области. Целью российских военных, помимо этого, стали пункты временной дислокации наемников, Павлоградский химический завод и цеха ремонта в Криворожской и Николаевской областях.
«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат нанесение массированных и групповых ударов в ответ на любые террористические атаки и провокации киевского режима», — предупредили в ведомстве.
16 мая по инициативе президента России Владимира Путина в Стамбуле состоялись прямые переговоры Москвы и Киева. Они прошли во дворце Долмабахче. Российская сторона, как отмечал глава делегации Владимир Мединский, осталась удовлетворена контактом с украинскими переговорщиками. Обе делегации выразили готовность продолжать переговоры, в том числе по вопросу прекращения огня. Новая встреча, как сообщалось, может также пройти в Турции.