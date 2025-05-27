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11:36, 27 мая 2025Россия

Минобороны обвинило Украину в провокации для срыва предложенных Россией переговоров

МО: Киев и часть стран Европы предприняли провокационные шаги для срыва диалога
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ultraskrip / Shutterstock / Fotodom

Украина при поддержке отдельных стран Европы предприняла ряд провокационных шагов, которые были направлены на срыв переговоров, инициированных Россией. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Так, ВСУ в период с 20 мая выпустили по России свыше 2300 беспилотников, почти 1500 из которых были сбиты вне зоны СВО. В результате пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети.

Россия ответила на провокации Украины и нанесла удары по военным объектам Украины, отчитались в ведомстве. Под удар попал аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, склады боеприпасов в Харьковской области и ДНР, а также пункт управления в Одесской области. Целью российских военных, помимо этого, стали пункты временной дислокации наемников, Павлоградский химический завод и цеха ремонта в Криворожской и Николаевской областях.

«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат нанесение массированных и групповых ударов в ответ на любые террористические атаки и провокации киевского режима», — предупредили в ведомстве.

16 мая по инициативе президента России Владимира Путина в Стамбуле состоялись прямые переговоры Москвы и Киева. Они прошли во дворце Долмабахче. Российская сторона, как отмечал глава делегации Владимир Мединский, осталась удовлетворена контактом с украинскими переговорщиками. Обе делегации выразили готовность продолжать переговоры, в том числе по вопросу прекращения огня. Новая встреча, как сообщалось, может также пройти в Турции.

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