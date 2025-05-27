Минобороны обвинило Украину в провокации для срыва предложенных Россией переговоров

МО: Киев и часть стран Европы предприняли провокационные шаги для срыва диалога

Украина при поддержке отдельных стран Европы предприняла ряд провокационных шагов, которые были направлены на срыв переговоров, инициированных Россией. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Так, ВСУ в период с 20 мая выпустили по России свыше 2300 беспилотников, почти 1500 из которых были сбиты вне зоны СВО. В результате пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети.

Россия ответила на провокации Украины и нанесла удары по военным объектам Украины, отчитались в ведомстве. Под удар попал аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, склады боеприпасов в Харьковской области и ДНР, а также пункт управления в Одесской области. Целью российских военных, помимо этого, стали пункты временной дислокации наемников, Павлоградский химический завод и цеха ремонта в Криворожской и Николаевской областях.

«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат нанесение массированных и групповых ударов в ответ на любые террористические атаки и провокации киевского режима», — предупредили в ведомстве.

16 мая по инициативе президента России Владимира Путина в Стамбуле состоялись прямые переговоры Москвы и Киева. Они прошли во дворце Долмабахче. Российская сторона, как отмечал глава делегации Владимир Мединский, осталась удовлетворена контактом с украинскими переговорщиками. Обе делегации выразили готовность продолжать переговоры, в том числе по вопросу прекращения огня. Новая встреча, как сообщалось, может также пройти в Турции.