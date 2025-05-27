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08:28, 27 мая 2025Россия

Минюст России предложил в четыре раза увеличить один штраф для родителей

«Ведомости»: Минюст предложил увеличить штраф для родителей за плохое воспитание
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Минюст России предложил в четыре раза увеличить штраф за неисполнение родительских обязанностей. Соответствующие поправки внесли ко второму чтению законопроекта об усилении ответственности за демонстрацию нацистской символики. Правкомиссия уже одобрила внесение такой инициативы ко второму чтению, сообщили «Ведомостям» два близких к комиссии источника.

Согласно поправкам, штраф за неисполнение родительских обязанностей предлагается увеличить с нынешних 100-500 рублей до 500-2000 рублей. При этом на прежнем уровне останется штраф в размере от двух до трех тысяч рублей за ограничение ребенка в общении с близкими, за сокрытие его местонахождения и игнорирование судебных решений о месте его проживания.

Ранее член Ассоциации юристов Мария Спиридонова предупредила, что за прогулки детей ночью родителям может грозить штраф и даже постановка семьи на профилактический учет. Штраф родителям выпишут за ненадлежащиее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

ЖЗЛ
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