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07:01, 27 мая 2025Забота о себе

Мужчинам перечислили четыре ключевые причины проблем с потенцией

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: shisu_ka / Shutterstock / Fotodom

Уролог Марк Гадзиян заявил, что у эректильной дисфункции есть несколько основных причин. Их он перечислил мужчинам в своем Telegram-канале.

Гадзиян предупредил, что проблемы с потенцией могут возникнуть из-за сахарного диабета. Также спровоцировать их, по словам врача, могут различные заболевания сердечно-сосудистой системы: ишемическая болезнь сердца, атеросклероз и гипертония.

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В заключение уролог отметил, что эректильная дисфункция тесно связана и со снижением уровня полового гормона тестостерона в крови и курением.

Ранее уролог Ильнур Аглиуллин заявил, что из-за низкого тестостерона у мужчин могут возникнуть проблемы с психикой. В качестве примера он привел резкие перепады настроения и повышенную эмоциональность.

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