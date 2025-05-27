Мужчинам перечислили четыре ключевые причины проблем с потенцией

Уролог Марк Гадзиян заявил, что у эректильной дисфункции есть несколько основных причин. Их он перечислил мужчинам в своем Telegram-канале.

Гадзиян предупредил, что проблемы с потенцией могут возникнуть из-за сахарного диабета. Также спровоцировать их, по словам врача, могут различные заболевания сердечно-сосудистой системы: ишемическая болезнь сердца, атеросклероз и гипертония.

В заключение уролог отметил, что эректильная дисфункция тесно связана и со снижением уровня полового гормона тестостерона в крови и курением.

Ранее уролог Ильнур Аглиуллин заявил, что из-за низкого тестостерона у мужчин могут возникнуть проблемы с психикой. В качестве примера он привел резкие перепады настроения и повышенную эмоциональность.