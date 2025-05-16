Мужчинам указали на психические симптомы дефицита тестостерона

Уролог Аглиуллин: О дефиците тестостерона могут говорить депрессии и плаксивость

Дефицит тестостерона может проявляться не только физическими, но и психическими симптомами, рассказал врач-уролог, андролог и хирург Ильнур Аглиуллин. На неочевидные проявления дефицита этого гормона он указал мужчинам в беседе с Ufatime.ru.

По словам врача, со стороны психики организм реагирует на снижение тестостерона поведенческими изменениями: резкими перепадами настроения, повышенной эмоциональностью, сентиментальностью. Также эта проблема может проявляться депрессиями, плаксивостью, капризностью, нарушениями сна, рассеянным вниманием и невозможностью сосредоточиться, перечислил он.

При этом основные физиологические признаки дефицита тестостерона, продолжил Аглиуллин, включают в себя дряблость кожи, гинекомастию — увеличение грудных желез, выпадение волос, ожирение по женскому типу, остеопороз (хрупкость костей), ослабление мышц, снижение либидо и объема эякулята, проблемы с эрекцией.

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